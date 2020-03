Il responsabile delle risorse feline Russia, aperta la prima agenzia di collocamento per gatti. La selezione, ovviamente, la fa un gatto Si chiama Barsik, ha un profilo Instagram e fa sul serio

Barsik è il primo gatto lavoratore in Russia. Inizialmente ha trovato lavoro per se stesso, ma ora ha deciso che vuole garantire l’occupazione anche ai suoi simili. Perciò si è specializzato in gestione delle risorse...feline.Il proprietario di Barsik, Vasilij Kuciumov, dice che i suoi amici da tempo gli stanno chiedendo di aiutarli a sistemare le loro gatte. E così il padrone e il suo gatto, nel quinto anniversario dell’assunzione di Barsik, hanno deciso di aprire un Ufficio di collocamento per animali domestici, il primo del genere in Russia.Curriculum e foto dei candidati in cerca d’impiego vengono inviati all'account Instagram di Barsik. La pubblicazione dei profili dei candidati costa 1,5 euro. Poi spetta a Barsik promuovere le candidature. Una delle prime è stata la gatta Grassy, che si è proposta come gatta di compagnia a domicilio e tra le referenze ha che è buona, gentile, non graffia, non morde e va d’accordo con i bambini.