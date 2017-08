Siberia Russia: un uomo accoltella passanti, 8 feriti a Surgut. Colpito l'attentatore. L'Isis rivendica Secondo i media russi l'accoltellatore forse soffriva di disturbi mentali

Condividi

L'Is ha rivendicato l'attacco con coltello a Surgut, città russa situata in Siberia, costato il ferimento di almeno otto persone. Lo ha riferito Site, sito che monitora le attività jihadiste sul web, citando un comunicato diffuso dall'organo di stampa jihadista Amaq.Stamane un uomo ha ferito otto persone che sono state ferite e trasportate in ospedale con lesioni di varia gravita. L'aggressore è stato ucciso dalle forze di sicurezza, accorse immediatamente subito dopo l'evento.Una portavoce del Comitato ha aggiunto che l'assalitore era un 23enne residente nella zona. Gli investigatori stanno verificando una serie di informazioni sul fatto che potesse avere malattie mentali. Inoltre, il presidente dell'Organismo, Alexander Bastrykin, ha assunto la direzione delle indagini, aperte per ora come "tentato omicidio"."La teoria che l'attacco sia stato un atto terroristico non la principale": lo ha dichiarato il dipartimento del ministero dell'Interno russo per l'Area autonoma dei Khanty-Mansi.