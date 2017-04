Putin: "Al vaglio anche matrice terroristica" Russia, attentato nella metro di San Pietroburgo: 14 morti, decine di feriti, anche bambini Oggi nella città si trovava Vladimir Putin. Al momento, gli inquirenti stanno considerando diverse piste, inclusa quella legata al terrorismo, ha detto il presidente russo, che ha parlato con il direttore dei servizi di sicurezza dell'Fsb

Foto da profilo twitter @russian_market

В результате террактов в метро Санкт-Петербурга погибло 10 человек. 2-й взрыв произошел на станции метро Сенная... pic.twitter.com/GktN4NiYh4 — Захар Есин (@sipqex) 3 aprile 2017

#sanpietroburgo Sgomento per l'attentato nella Metro. Solidarietà alle famiglie delle vittime. Italia vicina a Governo e popolo russo — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 3 aprile 2017

JUST IN: Russian President Vladimir Putin speaks on St. Petersburg blast https://t.co/bKOYIcAKge https://t.co/gBjSifUyeQ — CNN (@CNN) 3 aprile 2017