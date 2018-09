Mosca Russia, il blogger e dissidente Aleksey Navalny rilasciato e nuovamente arrestato L'oppositore e' stato portato questa mattina al commissariato di polizia, appena uscito dal carcere ed e' stato accusato ai sensi dell'articolo 20.2 parte 4 del codice amministrativo, vale a dire "violazione nell'organizzazione di manifestazioni, che hanno comportato danni per la salute umana e di proprieta', sempre che tali azioni non contengano un reato". Per il portavoce di Navalny si tratta di un'accusa "esotica", finora mai applicata e che potrebbe essere il prologo alla "fabbricazione di un nuovo caso penale"

Il leader dell'opposizione di piazza russa, il blogger Aleksei Navalny, e' stato arrestato oggi a Mosca all'uscita dal carcere. L'attivista aveva appena finito di scontare 30 giorni di detenzione amministrativa, comminatigli perche' ritenuto colpevole di aver violato la legge sui raduni di massa, organizzando manifestazioni anti-governative, non autorizzate, lo scorso 28 gennaio, sotto lo slogan "lo sciopero degli elettori". Nelle proteste, svoltesi in tutta la Russia, si invitava i russi a boicottare le elezioni presidenziali di marzo, che hanno poi visto la riconferma di Vladimir Putin.Il nuovo arresto, secondo quanto ha riportato su Twitter il braccio destro di Navalny, Leonid Volkov, e' stato motivato piu' o meno con le stesse accuse del precedente. Volkov ha scritto che l'oppositore e' stato portato questa mattina al commissariato di polizia, appena uscito dal carcere e che e' stato accusato ai sensi dell'articolo 20.2 parte 4 del codice amministrativo, vale a dire "violazione nell'organizzazione di manifestazioni, che hanno comportato danni per la salute umana e di proprieta', sempre che tali azioni non contengano un reato".Per Volkov, si tratta di un'accusa "esotica", finora mai applicata e che potrebbe essere il prologo alla "fabbricazione di un nuovo caso penale" contro Navalny.Secondo quanto riferito dalla portavoce dell'oppositore, Kira Yarmish, il caso verra' preso in esame da un giudice nella mattinata, al tribunale distrettuale di Simonovsky, nella capitale russa. Al momento non e' ancora noto l'orario dell'udienza.Navalny, 42 anni, ha dichiarato di essere stato incarcerato per impedirgli di guidare, all'inizio di settembre, le proteste conto l'impopolare riforma delle pensioni, proposta dal governo e appoggiata anche da Putin. La misura, che prevede l'aumento dell'eta' pensionabile, ha causato il primo vero calo di popolarita' del presidente in 18 anni di potere.