Russia, esplosioni nella metro di San Pietroburgo: almeno 10 morti e 50 feriti, anche bambini

Foto da profilo twitter @russian_market

В результате террактов в метро Санкт-Петербурга погибло 10 человек. 2-й взрыв произошел на станции метро Сенная... pic.twitter.com/GktN4NiYh4 — Захар Есин (@sipqex) 3 aprile 2017

Sarebbero due le esplosioni che hanno colpito la metropolitana di San Pietroburgo, in Russia. Vi sarebbero almeno dieci vittime all'interno del vagone di un treno. Lo rende noto l'agenzia Tass citando fonti di polizia. Sarebbero 50 i feriti, tra loro anche alcuni bambini. Dopo le prime notizie che parlavano di un'esplosione nelle stazioni centralissime di Sennaya Ploshchad e Sadovaya , è stata diffusa anche la notizia di una seconda esplosione in un vagone alla stazione del Tekhnologicheskiy Institut. Le notizie sul numero delle esplosioni, però, sono ancora contrastanti. L'agenzia Tass infatti parla di una sola esplosione, nella stazione di Sennaya Ploshchad, mentre l'agenzia Ria Novosti parla di due esplosioni, citandone una anche nella stazione del Tekhnologicheskiy Institut. Ad essere interessata in ogni caso è la linea blu. Non sono note al momento le cause.Almeno una delle esplosioni avvenute oggi nella metropolitana di San Pietroburgo sarebbe stata provocata da un ordigno esplosivo nascosto in uno dei vagoni. Secondo l'agenzia Interfax l'ordigno contenevano 2-300 grammi di tritolo. Per la televisione Rossia 24 l'ordigno esplosivo conteneva schegge.Un ordigno inesploso è stato rinvenuto nella stazione di Ploshchad Vosstaniya. Lo riferisce Interfax.Online gli utenti dei social network hanno pubblicato diverse foto di fumo in metropolitana e di un vagone danneggiato di un treno. Sono emerse inoltre foto che mostrano diverse persone a terra vicino al vagone danneggiato. E' subito scattata evacuazione delle persone dall'area colpita. Chiuse sette stazioni. Un testimone riferisce a Reuters di avere visto otto ambulanze vicino alla fermata Sennaya Ploshchad.Oggi a san Pietroburgo si trova il presidente russo Vladimir Putin per un forum sui media. I media russi fanno notare che l'esplosione è avvenuta 15 minuti prima della fine del forum a cui stava partecipando il capo di Stato. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha detto che Putin è stato informato dell'accaduto."Sono all'esame tutte le matrici possibili delle esplosioni, dall'atto terroristico all'incidente all'azione criminale", ha detto oggi il presidente russo. Delle esplosioni il capo di stato ha discusso con i vertici dell'FSB, i servizi di sicurezza federali. "Le cause" delle esplosioni nella metropolitana di San Pietroburgo "non sono chiare, per questo è presto parlarne ora. Sarà l'inchiesta a determinarle", dice Putin.