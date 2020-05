Indiscrezioni dei media russi Russia: giallo sul presidente ceceno che sarebbe ricoverato a Mosca per contagio da coronavirus Ramzan Kadyrov è scomparso da qualche giorno

S’infittisce il mistero sul reale stato di salute del presidente ceceno Ramzan Kadyrov. Il Il leader ceceno è scomparso dalla scena pubblica qualche giorno fa e, secondo indiscrezioni dei mass media russi, sarebbe stato trasportato a Mosca e ricoverato per contagio da COVID-19. Ultimamente però hanno preso a circolare voci su un aggravarsi del suo stato di salute.Sempre secondo le stesse fonti, Kadyrov avrebbe contratto il virus 2 o 3 settimane fa, dopo aver fatto visita al sindaco di un distretto contagiato, in una zona rossa, senza adottare le dovute precauzioni. Secondo alcune testimonianze, in quella circostanza il presidente avrebbe indossato un camice non abbottonato e una mascherina non aderente a causa della sua folta barba.