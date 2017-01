Videocamere impietose Russia, il rapinatore sovrappeso di Vladikavkaz

Nella città caucasica di Vladikavkaz un rapinatore sovrappeso si è incastrato nello sportello della cassa durante un tentativo di rapina in una farmacia locale. La scena è stata filmata dalla videocamera di sorveglianza: si vede l’uomo che fa finta di acquistare un prodotto, poi sfonda il vetro dello sportello della cassa e, minacciando la commessa con una pistola, si lancia nel buco, rimanendo però incagliato a causa della sua stazza. Dopo qualche dondolio, l'uomo è riuscito a liberarsi, arraffando qualche soldo in cassa e il cellulare della commessa, per poi dileguarsi con ritrovata agilità. La polizia è sulle sue tracce.