Russia, uno struzzo aggredisce gli spettatori di un circo

Nel circo di Kazàn', capitale della repubblica russa del Tatarstan, durante lo spettacolo uno struzzo è scappato via dall’arena, avventandosi sugli spettatori.L’uccello ha "passeggiato" sul pubblico, salendo alcune file, ma poi, scivolando, è caduto per essere portato via dal domatore.Panico tra la gente e tanto spavento ma, per fortuna, nessun ferito.