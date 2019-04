Non ci sono vittime Russia, mezzo dei pompieri s’impantana a due passi da un appartamento in fiamme

Nella città di Kirov, Russia europea nordorientale, il camion dei pompieri, arrivato per spegnere l'incendio divampato in un palazzo residenziale, si è impantanato nella neve a 20 metri dall’appartamento in fiamme. Ogni sforzo dei pompieri per tirare fuori il mezzo è stato vano. La direzione dei vigili del fuoco ha confermato il fatto, precisando che c’erano altre quattro squadre che sono riuscite a domare l’incendio. Non ci sono state vittime poiché a quell’ora l’appartamento era vuoto.