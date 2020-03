Lutto a Mosca Russia: è morta la vedova di Yuri Gagarin Dopo la tragica morte del marito partecipò a numerosi eventi commemorativi dedicati al marito. Rarissime sono le interviste che ha concesso. Nel 1981 scrisse un libro in memoria del marito: “108 minuti e tutta la vita”

Condividi

È morta Valentina Gagarina, l’85enne vedova del primo uomo nello spazio Yuri Gagarin. Non sono state resi noti né la causa del decesso né data e luogo della sepoltura.Nata nel 1935, nel 1958 si laureò in medicina. Nel 1961 fu insignita della massima onorificenza dell’Unione Sovietica come consorte del primo cosmonauta della Terra.Dopo la tragica morte del marito partecipò a numerosi eventi commemorativi dedicati al marito. Rarissime sono le interviste che ha concesso. Nel 1981 scrisse un libro in memoria del marito: “108 minuti e tutta la vita”.