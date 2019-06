Russia: per la prima volta pubblicato l’originale sovietico del patto Molotov-Ribbentrop

La fondazione russa “Memoria storica” ha pubblicato l’originale sovietico del patto di non-aggressione tra l’Urss e la Germania del 1939, noto come patto Molotov-Ribbentrop.In precedenza era stata pubblicata soltanto la copia tedesca con il testo in tedesco. Insieme con il patto è stato pubblicato anche il protocollo segreto sulla divisione delle sfere d’influenza nell’Europa Orientale. L’Unione Sovietica si aggiudicava i Paesi Baltici, Polonia e Bessarabia (l’attuale Moldova), ma anche l’Ucraina Occidentale che fino al 1939 faceva parte della Polonia.Secondo il patto, le parti s’impegnavano a non attaccarsi e a mantenere neutralità in caso di aggressione di un paese terzo contro una delle due. La durata del patto era di dieci anni.