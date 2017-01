Hachiko ce l'ha fatta Russia, per tre anni al gelo: il cane che aspettava un padrone

Condividi

Gli studenti dell'Università tecnologica del petrolio di Ufa, capoluogo della regione di Baschiria, hanno finalmente trovato una casa per Hachiko, il cane che da tre anni, ogni mattina, si sedeva davanti all'ingresso principale dell’ateneo, immobile, come se stesse aspettando qualcuno. All'inizio, infatti, gli studenti erano convinti che fosse il cane di uno dei loro professori, ma il padrone di Hachiko non si è mai trovato.Ora però le temperature polari di questi giorni e lo stato di salute del cane che è sembrato peggiorare, hanno spinto gli studenti a dare un'accelerata, e insieme a volontari ambientalisti, hanno lanciato un video-appello per trovare qualcuno che potesse prendersi cura del cane. Hanno risposto in moltissimi, soprattutto da Mosca, Kazan e Novosibirsk, ma alla fine è stata una famiglia dei contadini locali a prenderlo. E ora gli studenti, di tanto in tanto, vanno a fargli visita.