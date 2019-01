Russia Raccoglie spiccioli da anni per comprare una tv, un’ora e mezza per contarli

Credit: @ svart_ulv Un siberiano della cittadina Belovo per 4 anni ha raccolto e conservato gli spiccioli, dividendoli in diversi barattoli. L’uomo poi ha deciso di comprare un televisore come regalo di Capodanno e si è recato in un negozio locale di apparecchi elettronici.Il costo del televisore era di 28mila rubli e l’uomo ha pagato l’intera somma con glispiccioli. Il commesso ha chiamato i colleghi in aiuto e hanno impiegato un’ora emezza per contare le monetine.La moglie ha filmato l’intera scena, per poi commentare: “Quattro anni di risparmi…Sei felice, caro?”.