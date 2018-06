​La Russia ripristina pescherie pubbliche con prezzi sovvenzionati

L'Ente federale pubblico russo “Risorse ittiche nazionali” sotto la giurisdizione dell’Agenzia federale per la pesca, ha lanciato la creazione di una catena nazionale di pescherie pubbliche.Nell’Unione Sovietica esisteva già una catena dei negozi specializzati per la vendita dei prodotti ittici “Oceano”.Per ora non si sa come si chiamerà questa nuova catena. Il primo negozio aprirà a Murmansk ad agosto-settembre, poi seguiranno due negozi nell’Estremo Oriente russo, a Vladivostok e nell’isola di Sakhalin.Lo scopo è di riempire il mercato interno con una varietà dei prodotti, incluse le prelibatezze come caviale rosso di salmone, granchi e altri crostacei, salmonidi e frutti di mare ai prezzi accessibili al vasto pubblico.Secondo le previsioni, i prezzi dei prodotti ittici saranno inferiori del 20% rispetto al mercato.Le autorità intendono obbligare i gestori dei pescherecci a vendere più prodotti ittici sul mercato interno.Attualmente i pescherecci russi, in seguito al crollo del rublo, preferiscono vendere il pescato sui mercati asiatici, in Cina, Giappone, Corea del Sud, dove i prezzi sono molto più alti, lasciando scoperto il mercato nazionale russo.