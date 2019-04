San Pietroburgo Russia: risarcimento record per una transgender discriminata sul posto di lavoro

Il tribunale di San Pietroburgo ha riconosciuto illegittimo il licenziamento della donna transgender, Anastasia Vasilieva, di professione tipografa, deliberando per il datore di lavoro il pagamento di 10 mila rubli (150 euro) per danni morali, e 1,85 milioni di rubli (25 mila euro) per tutto il periodo di assenza dal lavoro dopo l’ingiusto licenziamento.La Vasilieva è stata licenziata in base al regolamento che risale all’epoca sovietica e che vieta alle donne di svolgere determinate professioni, considerate nocive per la salute, tra cui anche quella dei tipografi. La sentenza di primo grado ha dato ragione al datore di lavoro. Poi invece un tribunale cittadino ha deliberato la perizia medica che ha riconosciuto la Vasilieva idonea allo svolgimento delle mansioni della tipografa. Inoltre la sentenza della Corte Suprema russa del 2016 ha stabilito che divieto di esercitare delle determinate professioni per le donne riguarda solo la tutela della maternità, che non è il caso della Vasilieva. La donna transgender ha lavorato nella tipografia per 10 anni. La sentenza sarà esecutiva dopo l’esame dell’appello.