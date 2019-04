Esposto alla Procura di Mosca Russia, senatrice denuncia la pratica dello yoga in carcere: "Provoca l'omosessualità"

Condividi

La senatrice russa Elena Mizulina ha scritto al procuratore generale Yuri Chaika, denunciando gli effetti a suo dire nefasti dello yoga, dopo che lezioni di yoga sono state introdotte in via sperimentale, nel quadro di un progetto pilota, in due carceri di Mosca.

La parlamentare ultra conservatrice che ha fra l'altro firmato la legge contro la propaganda gay di fronte ai minori, sostiene che lo yoga "provoca eccitazione sessuale incontrollabile che può portare all'omosessualità", rende noto il Moskovsky Komsomolets. Il vice capo dei servizi penitenziari Valery Maksimenko ha garantito in una intervista che le lezioni di yoga saranno reintrodotte il prima possibile visti i loro effetti positivi e che tali lezioni saranno associate anche a sessioni di qigong. "Il mondo intero lo fa e praticare non ha causato alcun effetto negativo. Non renderà nessuno gay", ha affermato.