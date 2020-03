Russia, la postina e il premio per il coraggio

Nella regione di Baškortostan, comprendente parte degli Urali meridionali e delle pianure adiacenti, una postina locale ha ottenuto una prestigiosa onorificenza, “Orgoglio della Russia”. La donna, Aljiona Alleva, consegna la posta nei villaggi più sperduti, alcuni dei quali non sono nemmeno segnati sulla mappa. Lei fa mantenere agli abitanti di questi villaggi i collegamenti con tutto il Paese.Ogni giorno la postina macina centinaia di chilometri, viaggiando in inverno con motoslitta e in primavera-estate con una barca. Sfidando non solo il maltempo, ma anche gli animali dei boschi e qualche guasto dei mezzi motorizzati, la donna consegna sempre puntualmente la posta. A candidarla all'onorificenza sono stati i clienti, coloro che ricevono giornalmente dalle sue mani la corrispondenza. L’unica paura della gente è il ritiro in pensione della coraggiosa postina.