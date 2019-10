Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica Russiagate: Conte scrive a Volpi, disponibile a riferire e si congratula con neopresidente Copasir

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende, ha inviato oggi una lettera al neo-presidente del Copasir Raffaele Volpi, congratulandosi per la sua nomina. Nella missiva il premier ha inoltre sottolineato la propria disponibilità a riferire presso il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.L'ufficio di presidenza del Copasir è stato convocato, secondo quanto si apprende, martedì alle 14. In questa occasione, viene assicurato, sarà anche fissata l'audizione del premier."Conte lo vedo molto confuso. Da cinque giorni dice e contraddice se stesso. Tira in ballo il Quirinale, gli americani, i servizi. Vada a spiegare quello che sa. C’è qualcosa che non torna ma non giudico prima di ascoltare le persone, a differenza di altri. Conte chiedeva chiarezza a me ora il popolo aspetta chiarezza da lui". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando in Cassazione a margine della consegna di due proposte di legge di iniziativa popolare.