Washington Russiagate, ecco rapporto Mueller: "Trump non ha commesso reati ma non è immune da responsabilità" Il procuratore speciale che indaga sul Russiagate non ha riscontrato prove di collusione fra la campagna di Donald Trump e la Russia

Il ministro della giustizia americano, William Barr, ha consegnato al Congresso le conclusioni principali del rapporto del procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. ''Il dipartimento di giustizia ha inviato una breve lettera sul rapporto di Mueller'' annuncia su twitter il presidente della commissione giudiziaria della camera, Nadler in un tweet.



La lettera di 4 pagine resa pubblica

Nadler ha pubblicato su twitter il link per scaricare la lettera inviata da Mueller:





Here is a link to the letter we received from Attorney General Barr. Seems like the Department of Justice is putting matters squarely in Congress’ court. https://t.co/etLyqkoOwm https://t.co/jjZ1OLmz8D — (((Rep. Nadler))) (@RepJerryNadler) 24 marzo 2019

“The Special Counsel states that ‘while this report does not conclude that the President committed a crime, it also does not exonerate him.’” — (((Rep. Nadler))) (@RepJerryNadler) 24 marzo 2019

Per Robert Mueller, il super procuratore del Russiagate, non ci sono prove "sufficienti" per accusare il presidente il presidente Donald Trump di ostruzione alla giustizia. Ma allo stesso tempo il rapporto "non esonera" Trump. Lo scrive il ministro della Giustizia Usa Barr nelle principali conclusioni sul rapporto di Mueller inviate al Congresso



Nessuna prova di collusione con la Russia

Il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Robert Mueller, non ha riscontrato prove di collusione fra la campagna di Donald Trump e la Russia.



Due anni di indagine

La consegna del rapporto al ministro della Giustizia mette fine a un'indagine durata quasi due anni e che ha gettato ombre sull'amministrazione e sul presidente Donald Trump. La Camera ha votato nei giorni scorsi una risoluzione con cui chiede che il rapporto sia reso pubblico.

Trump, che è a Mar-a-Lago, in Florida, dove riceverà i leader del Paesi dei Caraibi, non ha ancora visto il rapporto. "La Casa Bianca - ha twittato la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders - non ha ricevuto e non è stata informata sul rapporto dello speciale procuratore".



Barr ha tenuto a precisare che Il dipartimento di Giustizia non ha mai bloccato le azioni del procuratore durante le indagini: ''Non c'è stato nulla del genere durante l'inchiesta''.