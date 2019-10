Stati Uniti Russiagate, l'indagine ordinata dal ministro di Giustizia Barr diventa penale Dirigenti e gli ex dirigenti dell'Fbi e del dipartimento di giustizia eventualmente coinvolti rischiano un'incriminazione e aumenteranno i poteri di raccogliere prove dell'attorney John Durham - titolare dell'inchiesta - anche con mandati emessi da un grand giurì per acquisire documenti e testimonianze.

