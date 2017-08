E' l'unico presidente dal 1994 Elezioni in Rwanda, è andata come previsto: Kagame resta presidente, ottiene il 98% dei voti

Anche questa volta il presidente del Rwanda Paul Kagame è stato eletto con oltre il 90% dei voti: un prevedibile 98%, per la precisione, che ha spazzato via i rivali, l'indipendente Philippe Mpayimana e il verde Frank Habineza. Rispettivamente hanno portato a casa lo 0.72 e lo 0.45.Terze elezioni, quindi, terza vittoria per Kagame, di fatto alla guida del Paese dal 1994, quando in Fronte Patriottico Rwandese riuscì a rovesciare il governo hutu che aveva causato il genocidio e 800 mila morti accertati, in maggioranza tutsi. All'inizio della rinascita del Rwanda è stato vicepresidente e titolare della Difesa, nel 2000 è stato nominato presidente dal Parlamento, nel 2003 e nel 2010 lo hanno eletto i rwandesi, ogni volta con oltre il 90% dei voti. Kagame è considerato l'artefice della ripresa economica del Paese ed è accusato di reprimere qualsiasi forma di opposizione o di dissenso.