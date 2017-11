La sede dell'Ema ad Amsterdam Sala: nessun rimpianto, Milano era la candidatura più forte Il sindaco del capoluogo lombardo: è venuto fuori il valore della città

"Nessun rimpianto, abbiamo capito quanto siamo cresciuti in questi anni. Sono state significative le prime due votazioni, è venuto fuori il valore delle città. Probabile che alla fine è venuto fuori qualche accordo politico. Magre consolazioni, ma è la verità. Eravamo la candidatura più forte. Andiamo avanti però con la conseguente nostra dose di ottimismo e positività. Crediamo in una città e in un Paese che vuole essere positivo, che guarda al futuro con questa idea: si può fare. Ci crediamo e su questa esperienza capitalizzeremo di più. Si può fare e faremo".Così Beppe Sala, sindaco di Milano, ha commentato l'assegnazione per sorteggio ad Amsterdam della sede dell'Agenzia europea del farmaco che entro marzo 2019 lascerà Londra a causa della Brexit."Ho sentito il presidente del Consiglio, ovviamente anche lui è dispiaciuto", ha aggiunto Sala.