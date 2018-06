Sale Piazza Affari Si ferma lo spread

Condividi

di Marzio QuaglinoDopo un avvio in calo, le borse europee hanno preso la via del rialzo, nonostante l’indice dei responsabili degli acquisti in Europa sia calato pur rimanendo positivo. Solo Londra è in calo (-0,49%). Bene Francoforte e Parigi che salgono di oltre mezzo punto percentuale. Nel giorno della prima fiducia al nuovo Governo Milano cresce dello 0,55%.Non continua invece la discesa dello spread. Il differenziale di fendimento con i bund tedeschi si colloca a 221 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale è al 2,62%.Sul mercato valutario euro poco mosso sul dollaro rispetto a ieri con il cambio che oscilla sulla soglia di 1,17.