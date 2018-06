Sale Piazza Affari, spread in discesa

Condividi

di Maria Giovanna Lorena Dopo giorni di tensioni riprende quota il mercato: borsa in netto rialzo e spread in forte calo avvicinandosi a metà seduta. +2,55% il progresso di Piazza Affari, che si riporta sui livelli precedenti al voto del 4 marzo.In netto recupero anche i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si riduce a 116 punti base, con il rendimento al 2,55%, e scende anche lo spread sui titoli a 2 anni che si era impennato nei giorni scorsi aumentando le preoccupazioni.Quotazioni in forte crescita per i titoli bancari, che spingono Piazza Affari in testa alle le borse europee, tutte comunque positive compresa Madrid che guadagna l'1,81% dopo la sfiducia al primo ministro spagnolo. Parigi sale dell'1,21%, Londra +0,66% e Francoforte avanza dello 0,88%.