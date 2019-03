Mercati Sale lo spread, borse europee in calo

di Michela Coricelli Da Francoforte il presidente della Bce, Mario Draghi, assicura che la Banca centrale europea è pronta a reagire in caso di deterioramento del quadro economico. Gli investitori temono nuovi segnali di rallentamento. E le borse frenano.Milano cede lo 0,13%, Londra lo 0,43%, Francoforte lo 0,30% e Parigi lo 0,33%.A Piazza Affari brilla il titolo Fca (+3%), sulla scia delle indiscrezioni del Financial Times: Renault punta a riavviare entro un anno i colloqui con Nissan per arrivare a una fusione e poi acquistare un altro gruppo. Fca sarebbe uno dei bersagli preferiti.Sul fronte dei titoli di Stato: lo spread, il differenziale tra btp italiano e bund tedesco, si spinge fino a 258 punti (quasi dieci in più rispetto all'apertura). Il rendimento del nostro decennale è al 2,53%, mentre quello del bund è a -0,062%. In una situazione di incertezza, gli investitori si rivolgono al decennale tedesco come rifugio.Intanto all'asta italiana di oggi, il Tesoro ha venduto tutti i sei miliardi di euro di bot semestrali offerti, a fronte di una domanda che ha superato i 9,5 miliardi. Il rendimento scende ancora (a -0,062%).