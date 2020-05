Ricerche cominciate ieri, oggi il ritrovamento del corpo Salento. Sub 28enne muore durante una battuta di pesca A chiedere aiuto il fratello che non vedendolo emergere, aveva capito che era successo qualcosa

Un ragazzo 28 anni di Racale, in provincia di Lecce, è morto durante una battuta di pesca subacquea iniziata ieri pomeriggio nel tratto di mare tra Tricase Porto e l'isolotto di Marina di Andrano.Le ricerche sono partire proprio ieri sera. A scendere in acqua i sommozzatori dei Vigili del fuoco, carabinieri e Capitaneria di porto.Il corpo del giovane sud è stato trovato solo questa mattina.A dare l'allarme il fratello del 28enne, che non vedendolo riemergere ha capito che era successo qualcosa e ha chiamato i soccorritori indicando la zona dell’immersione.