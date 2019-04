Mercati Salgono petrolio e spread, borse insicure

di Paolo Gila Il petrolio continua a salire: il Brent è scambiato a 75,20 dollari al barile, +1,15% rispetto a ieri. Una settimana fa era a 71 dollari.Sale anche lo spread a 271 punti base, 7 in più di ieri. Oggi il bollettino economico della Bce ha sottolineato i rischi per l'Eurozona dal mancato aggiustamento dei bilanci di Belgio, Francia e Italia.A Milano il Ftse Mib segna un calo dello 0,23%, in una giornata con pochi scambi per la festività. Scendono Londra (-0,77%), Parigi (-0,55%) e Francoforte (-0,39%).In Germania Commerzbank e Deutsche Bank hanno confermato il fallimento delle trattative per la fusione. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interesse per Commerzbank da parte di Unicredit.A Milano salgono media e utilities, giù invece i titoli legati alle materie prime. Rialza la testa la Juventus: +4,50%. In positivo anche Banca Generali. I titoli che scendono di più: Tenaris e Ferrari.L'euro è ai minimi da metà 2017. Vale 1,1145 dollari