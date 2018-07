MONDO

Gran Bretagna 2 persone ricoverate in condizioni critiche a Salisbury: "Esposte a sostanza sconosciuta" I luoghi sono gli stessi del caso dell'avvelenamento della spia russa Sergey Skripal. Per la polizia della contea di Wiltshire si tratta di "un incidente importante". I due sono stati trovati svenuti il 30 giugno in un appartamento di Muggleton Road sabato sera e inizialmente era stato ipotizzato che avessero assunto droghe pesanti, "eroina o crack a base di cocaina"

Caso Skripal, la figlia Yulia migliora: è fuori pericolo Caso Skripal, primo contatto della ex spia russa con il nervino avvenne sulla porta di casa Condividi Due persone sono state ricoverate in condizioni critiche nell'ospedale di Salisbury dopo essere state esposte ad una "sostanza sconosciuta" ad Amesbury, a pochi chilometri dal luogo del tentato avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal e della figlia Yulia, avvenuto il 4 marzo.



Si tratta di uomo e una donna, entrambi sulla quarantina, ha riferito la polizia della contea di Wiltshire al Guardian, parlando di "un incidente importante".



I due sono stati trovati svenuti il 30 giugno in un appartamento di Muggleton Road sabato sera e inizialmente era stato ipotizzato che avessero assunto droghe pesanti, "eroina o crack a base di cocaina".



La sicurezza e' stata rafforzata ad Amesbury e Salisbury, distanti una dozzina di chilometri.



