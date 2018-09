Gran Bretagna Salisbury. Nuovo allarme per avvelenamento, coppia si sente male in un ristorante La donna e l'uomo si sono sentiti male nella stessa città dell'Inghilterra dove a marzo furono avvelenati con l'agente nervino Novichok l'ex spia russa Serghei Skripal e la figlia Yulia

Statement regarding incident in Prezzo, High Street, Salisbury - pic.twitter.com/GJOxYYW7JO — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 16 settembre 2018

di Tiziana Di Giovannandrea Nuovo allarme a Salisbury, la città britannica dove sono stati avvelenati con il Novichok l'ex agente russo Sergei Skripal e la figlia nel marzo scorso.La polizia ha fatto chiudere ed isolare a scopo precauzionale il ristorante italiano 'Prezzo' ed alcune strade circostanti sono state transennate, dopo che un uomo e una donna si sono sentiti male. Le due persone sono coscienti e sono state soccorse sul posto. Sono intervenuti i servizi di emergenza con 4 autoambulanze.Lo ha riferito in un tweet la polizia del Wiltshire, spiegando che un'ambulanza è arrivata alle 18:45 (le 19:45 in Italia) nel ristorante 'Prezzo' sulla High Street.Dopo l'avvelenamento di Skripal e della figlia, per il quale Londra accusa la Russia, una donna è morta, Dawn Sturgess, ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Salisbury insieme al compagno Charlie Rowley per avvelenamento da Novichok. I due erano stati trovati svenuti il 30 giugno nella loro casa di Amesbury, nella contea di Wiltshire, a pochi chilometri da Salisbury.Successivamente è venuto alla luce che l'agente nervino era nascosto all'interno di una bottiglia di profumo che l'uomo aveva trovato e regalato alla compagna, che ha perso la vita a causa del veleno.