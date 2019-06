Salone Libro, Appendino: consulenza contro mia volontà

La consulenza della Fondazione per il Libro a Luca Pasquaretta, all'epoca portavoce di Chiara Appendino, è stata assegnata "contro la mia volontà e a mia insaputa". Lo ha affermato la sindaca di Torino ai magistrati che questa mattina l'hanno interrogata in procura.Appendino rende noto di avere anche "prodotto ai Pubblici Ministeri materiale attestante quanto da me riferito".