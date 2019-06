Mercati Salta la fusione, giù le azioni di Fca, Renault, Nissan e Mitsubishi

di Fabrizio Patti Primi scambi in Borsa per Fca dopo il ritiro della proposta di fusione a Renault: -1,64% per il Lingotto dopo 15 minuti di contrattazione. In pre-apertura il calo era arrivato al 5%, facendo seguito alle contrattazioni nell'after hours a New York, dove Fca NV (titolo quotato a Wall Street) ha perso nella notte il 3,34%.Forte discesa anche per Renault: -6,60% alla borsa di Parigi.Alla Borsa di Tokyo sono scese le azioni di due alleati di Renault. Nissan -1,70%, Mitsubishi, meno 5,86%.Il Ftse Mib ora segna il +0,28%, con una risalita rispetto all'apertura in ribasso. Guadagnano poco meno di mezzo punto anche Londra, Francoforte e Parigi.Nella notte borse asiatiche mediamente deboli, in particolare con Shanghai che ha perso l'1,17%, anche perché non si sono risolte le dispute commerciali tra Stati Uniti e Messico.Scende lievemente lo spread tra Btp e Bund, è a 269, con rendimento del Btp decennale al 2,46%, un punto base in meno di ieri.Oggi alle 13.45 da seguire la riunione della Bce che potrebbe decidere nuovi prestiti agevolati alle banche.