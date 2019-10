Infettivologi: ribadita l'importanza della vaccinazione antinfluenzale Salute, influenza in anticipo: primo caso grave a Udine Le condizioni dell'uomo, ricoverato a fine settembre presso la Clinica di malattie infettive dell'Ospedale friulano, sono in fase di miglioramento

Più aggressiva degli scorsi anni e con minaccia di complicanze anche per persone sane, l'influenza è arrivata in anticipo in Italia con il primo caso grave all'Ospedale di Udine. Dove a settembre, un uomo di 50 anni, senza altre patologie, è stato colpito da una forma grave e a causa delle conseguenze batteriche è stato intubato e ha dovuto affrontare una degenza di oltre 20 giorni. La Società italiana di terapia antinfettiva (Sita) ha reso noto il caso e ribadisce l'importanza della vaccinazione antinfluenzale universale. A richiamare l'attenzione degli infettivologi, insieme alla precocità, anche le caratteristiche del paziente: una persona di 50 anni perfettamente sana e senza alcun tipo di comorbidità, che non rientra quindi tra le categorie ritenute a rischio."Se questi sono i segnali, con una prima diagnosi già alla fine di settembre, e se si ripeterà lo scenario registrato in Australia e altre parti del mondo, andremo incontro a una stagione influenzale particolarmente aggressiva, con circolazione di virus influenzali molto diversi: H3N2, come nel caso in questione, H1N1, virus B", dice Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive presso l'Ospedale San Martino di Genova e Presidente della Società italiana di terapia antinfettiva. E aggiunge: "Questo caso suggerisce che la forma influenzale di quest'anno, anche se non dovesse avere numeri straordinari come quelli dell'inverno 2017-18, può colpire anche le persone sane e rafforza il messaggio che la vaccinazione antinfluenzale deve essere universale perché non esiste categoria di soggetti risparmiata dalle potenziali complicanze".Le condizioni dell'uomo, ricoverato a fine settembre presso la Clinica di malattie infettive dell'Ospedale di Udine, sono in fase di miglioramento. Lo rende noto la Direzione Sanitaria del nosocomio friulano precisando che, al momento, il paziente non è più intubato. In una nota la Direzione Sanitaria precisa che alla fine di settembre l'uomo era stato ricoverato presso la Clinica di malattie infettive, senza comorbidità, affetto da polmonite e che era stata rilevata la presenza di virus influenzale. Inseguito a un periodo di importante impegno clinico, sottolinea la Direzione sanitaria, il paziente è in fase di miglioramento clinico.