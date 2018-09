Golden Globe Salvato il velista intrappolato nell'Oceano Indiano E' stato soccorso dalla Marina indiana. Abhilash Tomy, era rimasto gravemente ferito venerdì quando si trovava a 3.500 chilometri dall'Australia occidentale

Il velista solitario, che era rimasto bloccato in mezzo all'oceano Indiano a migliaia di chilometri dalla terraferma dopo essere stato ferito, è stato soccorso dalla Marina indiana.Abhilash Tomy, un concorrente nella gara mondiale del Golden Globe, era rimasto gravemente ferito venerdì quando si trovava a 3.500 chilometri dall'Australia occidentale.Gli organizzatori della gara avevano riferito che il 39enne era rimasto bloccato nella sua cuccetta, incapace di muoversi. Successivamente era stata avviata una missione di salvataggio internazionale che ha coinvolto l'Autorità australiana per la sicurezza marittima (Amsa), una nave da pattuglia francese per la pesca e la Marina indiana."Tomy è stato salvato in sicurezza", ha twittato nella mattinata di lunediì un portavoce della Marina indiana.