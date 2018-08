Il vicepremier a Lesina, in Puglia Salvini: sui vaccini meglio educare che obbligare. La Manovra? Prima gli italiani Il ministro dell'Interno: "Piaccia o no all'Europa, smonteremo la legge Fornero". Poi: "Stiamo studiando la reintroduzione del servizio militare". La capotreno di Trenord? "Andrebbe premiata", dice a RaiNews24

Manovra, legge Fornero, vaccini, servizio militare e alleanze sono i temi principali affrontati da Matteo Salvini in serata a Lesina, in Puglia, per inaugurare la sede della Lega, in un'intervista a RaiNews24.Con la legge di bilancio "faremo di tutto per rispettare i vincoli europei, ma prima vengono i diritti degli italiani: il diritto al lavoro, alla pensione, alla salute", dice il vicepremier e ministro degli Interni, parlando all'inviato di Rainews24, Gabriele Martelloni, a Lesina."Ci impegneremo tantissimo anche sul piano economico, per fare anche lì la rivoluzione che abbiamo già messo in atto sull'immigrazione. Me lo ricordo cosa ci siamo impegnati a fare, piaccia all'Europa o no", a partire dallo "smontare la Fornero", "ridurre le tasse e ridurre la burocrazia, togliere dalle scatole spesometri, redditometri studi di settore", aggiunge Salvini. "Ci stiamo lavorando così come stiamo lavorando per la pace fiscale: non sarà facile, avremo parecchi avversari".Alle periferie "arriveranno anche più soldi", risponde il vicepremier Matteo Salvini a RaiNews24 che lo interpella sulle proteste dei Comuni sul decreto Milleproroghe. Quanto alle critiche degli imprenditori veneti al decreto dignità, afferma: "Abbiamo ascoltato tantissime segnalazioni, il decreto è stato migliorato, è arrivato alla fine e siamo assolutamente soddisfatti"."Il diritto alla :scuola, all'educazione è fondamentale. Da genitore preferisco educare, spiegare, convincere piuttosto che multare e obbligare: così funziona in tanti Paesi del mondo e dovrebbe funzionare anche in Italia", risponde nell'intervista a Lesina a RaiNews24.Di fronte ai tanti esempi di mancanza di educazione e senso civico, "facciamo bene a studiare se, come e quando reintrodurre per alcuni mesi il servizio militare, il servizio civile per i nostri ragazzi e le nostre ragazze così almeno impari un po' di educazione che mamma e papà non sono in grado di insegnarti", ha poi detto il ministro dell'Interno nel corso del comizio in piazza a Lesina.Con la scelta della Lega di correre da sola in Abruzzo, il centrodestra è finito? "A livello locale governiamo bene tanti comuni col centrodestra. Non abbiamo cambiato idea nelle ultime settimane: è qualcun altro che vota sempre più spesso con Renzi e col Pd. Ho poco tempo per fare polemica: sarà agli altri scegliere tra la Lega del futuro e Renzi del passato", risponde Matteo Salvini a RaiNews24."La capotreno andrebbe premiata perché ha difeso il diritto a viaggiar sicuri. Io i treni pendolari li ho presi i fenomeni della sinistra no", dice poi il vicepremier parlando dell'annuncio della capotreno di Trenord che invitava i nomadi a scendere dal treno. "Magari la capotreno una parola fuori posto l'ha detta ma il concetto era quello, viaggiare sicuri", aggiunge.