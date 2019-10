"Sarà una piazza con almeno 100 mila italiani" Salvini, Casapound alla manifestazione? "Piazza aperta a tutti gli italiani di buona volontà" "Questo giochino della piazza dei fascisti ormai fa ridere e non ci crede più nessuno" dice il leader della Lega a proposito della partecipazione di Casapound a piazza San Giovanni sabato 19 ottobre

"Noi abbiamo aperto la piazza a tutti gli italiani di buona volontà, poi ovviamente la organizza la Lega e sul palco interviene chi decide la Lega. Questo giochino della piazza dei fascisti ormai fa ridere e non ci crede più nessuno": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo, a Terni, a chi gli chiedeva se fosse preoccupato della presenza di Casapound alla manifestazione del centrodestra in programma sabato a Roma. "Sarà una piazza con almeno 100 mila italiani" ha aggiunto."Ci siamo sempre presentati anche in Abruzzo, in Sardegna, Molise, in Basilicata, in Friuli Venezia Giulia perché questa è la squadra, che però si arricchisce": così Matteo Salvini in merito al centrodestra. "Sabato in piazza- ha aggiunto - ci saranno nuovi governatori, sindaci civici, ci sarà Giovanni Toti, rappresentanti di associazioni di imprenditori e di famiglie. E' il nocciolo di qualcosa che però evolve, guarda avanti, cresce, aggrega. Non solo in Umbria. Sono convinto che vinceremo in Umbria e poi toccherà all'Emilia Romagna e alla Calabria".