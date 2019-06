"Dialogare con Europa da pari a pari" Salvini: Commissione Ue è delegittimata, non può imporre sanzioni Il vicepremier e ministro dell'Interno ha commentato in una diretta Facebook l'ipotesi della procedura d'infrazione da parte dell'ue discussa durante il vertice di governo

Condividi

La "vecchia e delegittimata" Commissione Ue "non può imporre sanzioni" all'Italia. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook sul tetto del Viminale parlando di quanto emerso oggi nel corso del vertice sui temi economici . "Oggi ci siamo trovati dicendo che una Commissione uscente, vecchia, delegittimata dal voto di milioni di europei la settimana scorsa - ha sottolineato il ministro - non può prendere decisioni o imporre scelte o sanzioni a governi e popoli".La Commissione Ue, ha sottolineato Salvini in una diretta Facebook, "non può imporre scelte o sanzioni a governi e popoli che rappresentano milioni di cittadini e vogliono semplicemente fare quel che è giusto" cioè "tagliare le tasse a imprenditori, lavoratori e famiglie". E' un "sacrosanto diritto di un governo", ha concluso Salvini, che "senza voler disubbidire a tutti i costi" vuole dialogare con l'Europa "da pari a pari e con pari dignità"."Stanno aumentando, a tassazione invariata le entrate, sia Irpef che Iva nel primo trimestre.Vuol dire che il Paese lavora, produce, cresce. L'ultima cosa da fare è tassare. Escludo qualsiasi aumento di qualsiasi tassa,dall'Iva all'Imu alla tassa sui conti correnti alla patrimoniale". Così Salvini rispondendo ai giornalisti alla Camera. "Ne abbiamo parlato stamani e Conte e Tria sono assolutamente d'accordo, non aumenteremo alcuna tassa - ha aggiunto -. Su tagliare spese inutili, costi inutili, mettere sul mercato patrimonio immobiliare o mobiliare infruttuoso siamo disponibili a ragionare, su nuove tasse no", ha aggiunto.A proposito della possibilità di un rimpasto di governo il vicepremier leghista ha precisato: "Il rimpasto non è mai stato in agenda, c'era solo sui giornali". Del ministro per gli affari Ue "non ne abbiamo parlato oggi, ma è condivisione comune che mentre l'Europa cambia ci dovrà essere un rappresentante italiano che si occupi di politiche europee"."Il premier e il ministro dell'Economia andranno a trattare perché evitare l'infrazione ovviamente è obiettivo di tutti, ma non è che in cambio svendiamo il futuro del nostro Paese sottoscrivendo accordi che ci impiccherebbero per i prossimi 30 anni", ha aggiunto il vicepremier.