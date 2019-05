Salvini: "Conte è ancora un elemento di garanzia, io leale" "Spero nella pace con il M5s, ma gli attacchi non si cancellano" dice ospite a Porta a Porta. Il dl Sicurezza? "Se viene approvato la prossima settimana non mi do fuoco. Ora è approvabile, a prova di Onu, e del tribunale supremo di Fazio e Saviano". Nel pomeriggio Salvini è stato ricevuto da Mattarella al Quirinale

Da lunedì Matteo Salvini spera di arrivare alla "pace" con Luigi Di Maio, ma non sarà "tutto cancellato, perché quando si entra nel personale...". Lo ha detto a 'Porta a porta' in onda stasera. "Non credo ai complotti - ha aggiunto -, che mi attacchi la sinistra è normale, che mi insultino gli alleati un po' meno normale, ma io sorrido, perdono e vado avanti. Ogni giorni ce ne sono una trentina di attacchi a me, non rispondo e ho detto ai miei: lavorate. Da lunedì tutto cancellato? No, cancellato no, perchè poi si entra nel personale...". Ma ci sarà la pace? "Lo spero", ha concluso.



"Conte è ancora un elemento di garanzia, io leale"

"Conte è ancora un elemento di garanzia. Certo. Ho tanti difetti ma sono leale". ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno.



Mostra il dl sicurezza in Tv: "Mattarella ce l'ha già"

"Questo decreto Mattarella ce l'ha già: qui c'è il frutto del lavoro di questi giorni. Il decreto è pronto in tutto il suo articolato, 18 articoli- ha spiegato-. Il più importante è la lotta alla mafia e camorra. Sui migranti è una minima parte" ha detto, mostrando a Vespa il testo del decreto. Il vicepremier - si è appreso - oggi pomeriggio ha avuto un colloquio con il presidente della Repubblica. In precedenza, il capo dello Stato aveva incontrato Conte.

"Se viene approvato la prossima settimana non mi do fuoco"

"Se qualcuno preferisce che venga approvato la settimana prossima non mi do fuoco" ha detto Salvini, sottolineando che "alcune criticità segnalate nelle ultime ore, sono state superate, ora è approvabile, a prova di Onu, e del tribunale supremo di Fazio e Saviano".



"Punito chi infrange la legge, se soccorri vai dove dice la capitaneria"

"Chi viene punito? Chi infrange la legge, tu soccorri ma vai dove ti dicono di andare le capitanerie di porto: se ti dicono vai a Malta, vai a Malta, se ti dicono vai in Tunisia vai in Tunisia" ha aggiunto, parlando ancora del dl Sicurezza, che contiene "solo due articoli in tema di migranti".



"Toglierei l'abuso di ufficio, blocca i sindaci"

"Toglierei l'abuso d'ufficio: non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato. Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati" ha affermato.



Tav: "Chiaro si farà, l'Ue ci darà più soldi"

"La Tav si farà. E' chiaro. L'Ue ci darà ancora più soldi. Poi si vota in Piemonte e si capirà che la Tav si farà".



Europee: "In Ue per ricontrattare i vincoli. Chiederemo di poter utilizzare fondi per ricerca e sviluppo"

"Bisogna andare in Europa e ricontrattare i vincoli europei: ridiscutere chiedendo di poter utilizzare fondi per ricerca e sviluppo" ha detto, parlando della prossima manovra. "Mi rifiuto di aumentare le tasse per i cittadini italiani: io dopo lunedì vado a Bruxelles per ricontrattare i vincoli".

Di Maio a Salvini: muro contro abolizione abuso d'ufficio

"Qualcuno vuole abolire il reato di abuso d'ufficio ma io non voglio tornare indietro ai podestà che facevano quello che volevano. Chi vuole farlo troverà in noi un muro". Con queste parole Luigi di Maio, parlando ad Avellino, ha replicato all'annuncio di Matteo Salvini di voler abolire l'abuso d'ufficio.