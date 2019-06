Il ministro dell'Interno "soddisfatto" della lettera alla Ue Salvini: "L'Europa rispetterà la nostra volontà di crescere" Sul caso Palamara: "La riforma della giustizia, al servizio dei cittadini, è un'emergenza in questo Paese"

"Sono soddisfatto" della lettera dell'Italia all'Ue "perché ci sono segnali positivi per l'economia italiana e sono convinto che l'Europa rispetterà la nostra volontà di crescere e tagliare le tasse". Lo ha detto a Potenza il vicepremier Matteo Salvini annunciando che lunedì sarà "a inaugurare il primo tratto della Pedemontana veneta". Il leader della Lega è nel capoluogo lucano a sostegno del candidato sindaco, Mario Guarente, che nel ballottaggio del 9 giugno sfiderà Valerio Tramutoli (Basilicata possibile).A proposito, invece, della Festa della Repubblica e delle polemiche sorte a proposito della parata, il vicepremier commenta: "Alla parata del 2 giugno ci sarò e sarò al fianco delle Forze armate credo sia dovere di un ministro essere sempre al fianco delle proprie donne e dei propri uomini, se qualcuno non c'è è perché non ha sentito sempre questa vicinanza".Mentre sul sul ' caso Palamara ' il vicepremier ha dichiarato: "La riforma della giustizia è urgente. Non entro nel merito ma - ha aggiunto - da cittadino italiano, non è normale che ci siano magistrati che indagano altri magistrati e che ci siano accuse di corruzione su chi dovrebbe giudicare i cittadini. Spero che emergano in fretta eventuali responsabilità. La riforma della giustizia, al servizio dei cittadini, è un'emergenza in questo Paese".