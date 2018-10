"Le stime del pil sono limitate" Salvini: Juncker e Moscovici hanno rovinato l'Italia. Ue dica quello che vuole, andiamo avanti Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini alla manifestazione della Coldiretti a Roma

"L'Europa ha detto sì a manovre che negli ultimi anni hanno impoverito e precarizzato l'Italia". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivato alla manifestazione della Coldiretti a Roma. "Quindi non mi alzo la mattina pensando al giudizio che del governo e dell'Italia hanno persone come Juncker e Moscovici, che hanno rovinato l'Europa e l'Italia. Quindi dicano quello che vogliono. Noi andiamo avanti dritti e sereni", ha concluso Salvini.Le stime del pil sono ottimistiche? "No sono limitate". Così il vicepremier ha risposto ai cronisti sui numeri inseriti nel def dal governo. "Sono stufo di un'italia che cresce dello 'zero virgola' - ha aggiunto - noi investiamo sul lavoro per crescere dell''uno virgola' o 'due virgola'".Il Governo porrà la fiducia sul decreto Sicurezza e Immigrazione? "Spero di no, ci sono proposte migliorative che arrivano da sindaci e associazioni sulle case popolari, sui negozi etnici, sulla polizia locale. Se il Parlamento ha voglia di lavorare seriamente migliorando il testo sono felicissimo, ma se qualcuno presenta migliaia di emendamenti non vuole migliorare il testo. Io vado in Parlamento sereno", ha detto Salvini.