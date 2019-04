Tensione tra alleati di Governo Salvini riponde a Di Maio: "Ministri pagati per lavorare, non per polemizzare" Il vicepremier e ministro dell'Interno dopo le preoccupazioni manifestate da Di Maio per le alleanze europee della Lega: "Lui cerca nazisti e venusiani". Il vicepremier e leader 5 Stelle: "Con la Lega si lavora sui fatti, problemi su temi ideologici"

