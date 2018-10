Confindustria Russia Salvini a Mosca: "Qua mi sento a casa, in alcuni paesi dell'Ue no" E' il secondo viaggio del vicepremier Matteo Salvini in Russia da quando è al Governo. Le sanzioni alla Russia sono un'assurdità ed inutili dice il leader leghista

di Tiziana Di Giovannandrea La visita a Mosca del vicepremier Matteo Salvini, su invito di Confindustria Russia, per incontrare il mondo imprenditoriale italiano che vuole la fine delle sanzioni alla Russia, a causa delle pesanti perdite di quote di mercato, è stata anche l'occasione per il Ministro dell'Interno di affrontare varie questioni politiche oltre che economiche. Oltre che un'occasione per intensificare i rapporti commerciali tra Mosca e l'Italia.Questo proprio nel momento in cui a livello europeo si dibatte se rinnovare a tempo impreciso le sanzioni economiche alla Russia, in vigore dal 2014, dopo l'annessione della Crimea e la guerra in Ucraina.Il, ha denunciato, in un'intervista al giornale Izvestia, che dall'introduzione delle misure punitive volute da Bruxelles contro la Russia, le esportazioni italiane sono diminuite di un terzo: "In questo periodo gli esportatori italiani hanno perso 7 milioni di euro al giorno" ha dichiarato " Nel 2014 le esportazioni italiane in Russia avevano raggiunto i 14,5 miliardi di euro". Per il Presidente di Confindustria Russia la perdita così rilevante di quote di mercato russo a beneficio di aziende tedesche, francesi e cinesi dipende dal fatto che sono cresciute molto negli ultimi due anni e mezzo mentre "Noi non abbiamo nemmeno ripristinato il livello pre-crisi"."Sono convinto che le sanzioni siano una follia economica, sociale e culturale" ha detto Matteo Salvini da Mosca considerandole un'assurdità ed inutili. In Russia - ha continuato " mi sento a casa mia mentre in alcuni paesi europei no. I problemi si risolvono sedendoci al tavolo non con i carri armati ai confini e come vice presidente del Consiglio mi prendo un preciso impegno: se qualcuno giocherà a riportare fumi di guerra in questo continente ed inimicizia tra Italia e Russia, in me e nel governo italiano avrà il peggior avversario"."La manovra non cambia, faccio mio l'invito di Draghi a usare buon senso: ci sono 60 milioni di italiani che aspettano risposte. Non permetteremo di essere commissariati da nessuno, non sognino da Bruxelles d'inviarci commissari, Troika, padroni o padroncini". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini commentando la possibilità che Bruxelles possa aprire una procedura d'infrazione contro l'Italia."Mi sembrano come gli ultimi giorni del bunker o prima del crollo dell'impero romano" ha poi detto Matteo Salvini a margine della conferenza a Mosca riferendosi chiaramente alle prossime elezioni europee. "Sanno che andranno a casa e quindi sparano le ultime cartucce. La manovra possono scrivere quello che vogliono, arriverà in porto così come è partita" ha aggiunto.