Legge elettorale Salvini: "Per il Mattarellum voto pure per decreto" Intervista a La Repubblica

Sulla legge elettorale "nessuna intesa" con Renzi ma "più che altro siamo a un mese esatto dal referendum e per molti è come se non fosse successo niente. Da Mattarella ad Alfano, da Grillo a Berlusconi, tutti a voler rinviare le elezioni. Ecco, di Renzi apprezzo quanto meno la volontà di tornare a elezioni in primavera". Lo dice, in una intervista a Repubblica il leader della Lega Matteo Salvini che sulla modalità di voto sottolinea: "Mattarellum o altro. Mi aspetto che Renzi faccia presentare al governo, prima della Consulta del 24 gennaio, un decreto di modifica della legge elettorale, così da costringere il Parlamento a votarlo entro 60 giorni. Perché se qui aspettiamo la Consulta telecomandata da Napolitano, le motivazioni successive, il ritocco della legge in aula, andiamo a fine anno e addio. Mentre la ripresa e' a zero, l'economia sta morendo, ogni giorno chiudono 150 aziende, servono governo e Parlamento legittimi. Non uno che manda Scilipoti a rappresentare l'Italia alla Nato". Berlusconi non è intenzionato a mandare a casa presto Genti-Ioni. "Evidente, dice: più tardi si vota meglio è. Ormai non è più in sintonia con l'elettorato. Capisco i suoi problemi aziendali, ma gli interessi degli italiani sono un'altra cosa".