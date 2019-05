Dopo il voto Salvini: "Prima la sicurezza e le tasse, il resto viene dopo. Nessun ultimatum a Di Maio" Il vicepremier leghista: al Paese serve uno choc fiscale positivo per ripartire. Poi: 30 giorni a Di Maio? No, nessun ultimatum

"Sicurezza e tasse: tutto il resto viene dopo". Lo ha detto a Rtl 105.5 il leader della Lega Matteo Salvini, indicando le sue priorità. Salvini ha ricordato che il decreto sicurezza "è pronto, era pronto già scorsa settimana". Quanto alle tasse, "al Paese - ha detto - serve uno choc fiscale. Dobbiamo abbassare le tasse, non tutto a tutti, però l'obiettivo c'è nel contratto di governo, il 15%, serve una cura Trump, una cura Orban, uno choc fiscale positivo per far ripartire il Paese".



"30 giorni a Di Maio? No, nessun ultimatum"

"No, nessun ultimatum", risponde il vicepremier a cui è stato chiesto di commentare il titolo di Repubblica che dice che Salvini, dopo la vittoria alle europee ora darà "30 giorni a Di Maio". Rispondendo a un'altra domanda, ha smentito di stare lavorando al progetto del partito del buonsenso. "Per il momento c'è la missione enorme di cambiare regole europee, perché è quello che hanno chiesto tutti i popoli europei domenica. Gli equilibri interni e le sorti del partito vengono dopo".



"Ue, mi auguro nessuno mandi letterine, si rimetta lavoro al centro"

"Mi auguro che non ci sia nessuno che mandi letterine". Così il ministro dell'Interno in riferimento alla lettera che la Ue sta per inviare all'Italia per quanto riguarda il debito. "Vi pare che in un momento storico in cui c'è una disoccupazione giovanile del 50% in alcune regioni italiane, in cui dobbiamo assumere in fretta medici e infermieri, da Bruxelles qualcuno in nome di regole del passato ci chieda 3 miliardi di multa e a settembre 20 miliardi di aumento di tasse? - ha spiegato il leader leghista - Ogni mia energia sarà usata per cambiare queste regole vecchie e superate". "Il voto di domenica ha fatto capire che bisogna rimettere al centro dell'Europa il lavoro, le famiglie e l'economia reale - ha aggiunto - Tutti hanno capito che bisogna cambiare i parametri. E penso che tutti hanno chiaro che al di là delle etichette destra o sinistra bisogna mettere al centro la vita vera altrimenti restiamo schiacciati tra Cina e Usa".



"Sindaco di Roma, dalle urne un segnale chiaro. Ci faremo trovare pronti"

"I romani ci hanno dato un largo consenso, siamo il secondo partito, ad un pelo dal Pd e molto avanti ai 5 Stelle. E' un segnale chiaro da parte dei cittadini romani, ci faremo trovare pronti", spiega Salvini. "Il giudizio sui sindaci lo danno gli elettori, come in Piemonte dove il giudizio sul Pd e Chiamparino è stato chiaro. Io da ministro per Roma sto cercando di fare di tutto, inviando poliziotti, telecamere, leggi ad hoc, direttive".