Diretta Facebook Salvini: "Raccolta firme per elezione diretta capo dello Stato. Non volevamo far casino in Europa"

"La Lega raccoglierà le firme su una proposta di legge per un Presidente della Repubblica eletto direttamente dai cittadini, in modo che possa rispondere direttamente ai cittadini del suo operato". Lo annuncia il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Fb."Chi insulta e minaccia Mattarella non fa parte del futuro del mio Paese, ma Mattarella ha sbagliato, voleva difendere il risparmio ma ha ottenuto l'effetto contrario: oggi un governo in carica avrebbe affrontato meglio una crisi finanziaria"."Cottarelli pensionato di lusso, buon per lui, che farà dei ministri ombra"."Il cosiddetto Presidente incaricato, mister 18mila euro al mese, non mi ha fatto neanche un colpo di telefono. Lo spread sale, la crisi è nera e noi che abbiamo preso milioni di voti stiamo sul tetto"."L'ordine del giorno del governo Lega-M5s non era far casino in Europa, ma ridiscutere alcuni vincoli, alcune regole, alcuni regolamenti" afferma sempre il leader della Lega."Renzi faccia di bronzo: quando lavoravamo al governo e saliva lo spread era colpa mia, ora pure. S'è inventato la Salvinitax, roba da autore televisivo che fa ridere, ma la gente è arrabbiata, non ha più voglia di ridere"."Alle agenzie di rating dico che la Lega non vuole il disastro del Paese: con il nostro governo, investire in Italia converrà, ma con le buone maniere"."Chi insulta il mio popolo dicendo che i mercati insegneranno agli italiani a votare deve dimettersi immediatamente" ha affermato Matteo Salvini chiedendo la testa del Commissario Oettinger."Due giugno festa della Repubblica, ma c'è molto poco da festeggiare: io sarò in mezzo ai cittadini, non nelle feste o nelle parate. Ora sbaglia chi restituisce la tessera elettorale, andiamo avanti e torneremo a vincere".