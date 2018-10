Manovra economica Salvini: "Solo il Parlamento italiano può migliorare la manovra" Il ministro dell'Interno e vicepremier in visita istituzionale a Bucarest: "Ascoltiamo tutti, ma non torniamo indietro"

Matteo Salvini insiste. Sulle obiezioni mosse dall'Ue alla manovra economica del governo ribadisce: "L'Europa dal punto di vista mio e del governo italiano non può intervenire con veti e minacce per bloccare scelte dei singoli parlamenti e dei singoli governi". Il ministro dell'Interno e vicepremier, in visita istituzionale a Bucarest, risponde alle domande dei giornalisti e ricorda che "l'unico organismo che può migliorare la manovra italiana è il Parlamento italiano"."La manovra - ha aggiunto - punta su lavoro, crescita, diritto alla pensione, diritto alla salute, non toglieremo un solo centesimo dalle tasche degli italiani. Ascoltiamo tutti ma non torniamo indietro".E sull'immigrazione Salvini torna a criticare la Francia: "L'Italia rispetta le regole, qualcuno no, sia sul bilancio che sull'immigrazione. Abbiamo passato l'estate ad essere insultati e poi scopriamo che i francesi scaricano immigrati, anche minorenni, nei boschi italiani . Macron si faccia esame di coscienza prima di insultarci".