I rapporti nel governo Salvini: Toninelli, Trenta e Costa? "Ci sono problemi". M5S: "Basta attacchi, rispetti i ministri" Salvini in conferenza stampa al Senato risponde a una domanda su un eventuale rimpasto di governo

"Non chiedo niente a nessuno, ma è chiaro che su alcuni settori ci sono problemi perché per difendere l'ambiente non puoi bloccare un intero Paese". Così Matteo Salvini in conferenza stampa al Senato risponde a una domanda su un eventuale rimpasto di governo, che potrebbe riguardare i ministri Toninelli, Costa e Trenta. "I militari poi - spiega - meritano copertura politica totale: ho come avuto l'impressione che non tutti si siano sentiti protetti e tagliare gli investimenti sulla difesa à suicida". E su Toninelli usa l'ironia: "Piena fiducia, si è dimostrato uno 'sbloccatore' dei cantieri'. "Lascio ad altri le scelte che competono loro, sono pienamente soddisfatto del lavoro dei ministri della Lega. Non li chiedo per la Lega. C'è un ministero vacante (Affari europei, ndr.) di questo parlerò con Conte e siccome saranno mesi fondamentali per le dinamiche comunitarie, non avere nessuno è bizzarra cosa, Conte ha troppi dossier"."Noi rispettiamo tutti e abbiamo sempre rispettato il lavoro di tutti, chiediamo che faccia lo stesso Matteo Salvini verso i ministri M5S. Basta attacchi, vogliamo lavorare". Così rispondono fonti M5S.