Ospite a 8 e mezzo Salvini: "Totale fiducia in Conte, ma dagli italiani mandato a ricontrattare le regole in Ue" "Manovra correttiva? Figurarsi..." afferma il vicepremier, parlando della possibile procedura di infrazione, "vogliamo educatamente chiedere all'Europa di usare per gli italiani i soldi degli italiani sotto forma di riduzione delle tasse"

"Ho totale fiducia" in Conte nel negoziato con l'Ue, "ovviamente il voto degli italiani e dei cittadini europei chiede un cambio di marcia in Europa". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ospite a Otto e mezzo, su La 7, parlando della possibile procedura di infrazione Ue. "Vogliamo educatamente chiedere all'Europa di usare per gli italiani i soldi degli italiani sotto forma di riduzione delle tasse".



"Gli italiani mi hanno dato mandato di andare a ricontrattare le regole europee, che sono dannose per il nostro futuro e per i nostri figli" continua Salvini, "mi impegno a portare una trattativa che rimetta al centro la difesa del made in Italy, della nostra agricoltura e commercio. Vincerò? Non vendo certezze".



Manovra correttiva? Figurarsi...

Servirà una manovra correttiva? "Ma figurati! Aumentare le tasse in Italia in questo momento è l'ultima cosa che una persona normodotata e intelligente farebbe, aumentare l'Iva, tassare la casa..." assicura il vicepremier.



Con Di Maio ci rivedremo presto, ore o giorni

"Probabilmente" con Luigi Di Maio "ci rivedremo nelle prossime ore o giorni. I problemi si risolvono anche per telefono, i risultati si possono ottenere anche in ufficio, in collegamento con la Gruber e da Marte" dice ancora Salvini "con di Maio stiamo lavorando per lo sblocca cantieri, a posto, per il decreto crescita, a posto, per il decreto sicurezza bis, a posto, sulla riduzione tasse il progetto della Lega è già confezionato".

Decreto sicurezza in Cdm al rientro di Conte

"Appena" il premier Giuseppe Conte "torna dal Vietnam, conto che si riunisca il consiglio dei Ministri, perché il decreto sicurezza è pronto da settimane" ribadisce.

Conte ha chiesto cambio passo, l'ho fatto

Quello del premier Giuseppe Conte è stato un "discorso positivo. Chiedeva il cambio di passo e da parte mia il cambio di passo c'è stato".

Scelta Commissario Ue con Conte e Di Maio

Per il commissario Ue "non scelgo da solo, ci sono anche Conte e Di Maio" assicura il vicepremier. "Sceglieremo una persona che si ricordi che rappresenta un popolo che ha una storia, una tradizione, una economia, una cultura che meritano ascolto e tutela. Chiediamo un Commissario che guardi alla vita vera".

Strane sentenze giudici, allora si candidino

"Ritengo strano che un giudice partecipi a iniziative pubbliche chiaramente politiche se non partitiche, esprima una visione chiara sull'immigrazione e poi emetta sentenze su quei temi" dice, "abbiamo bisogno di una magistratura forte, libera e indipendente, ma contesto che se un giudice fa un dibattito a favore dell'immigrazione di massa e poi il giorno dopo emette una sentenza su un immigrato. Non fai il giudice, ti candidi alle elezioni, con un partito di sinistra ti fai eleggere, vai in parlamento e cambi le leggi".