Ospite a Night Tabloid su Rai2 Salvini: "L'Ue è come un autobus, sbanda perché è guidata male" "La colpa non è dei populisti, come non è di chi sale alla fermata"

"Prendo atto che" chi ha governato l'Ue "ha portato precarietà, inimicizia, scontro sociale e insicurezza; quindi evidentemente i nemici, gli avversari, gli ostacoli ai sogni europei sono coloro che l'hanno governata". Così Matteo Salvini a Night Tabloid, in onda questa sera su Rai 2. "Quindi coloro che da Bruxelles dicono che il pericolo sono Salvini, Orban, la Le Pen, i populisti, i razzisti, fanno come quel conducente dell'autobus che sbanda e dice che è colpa di chi sale alla prossima fermata. Non è così: se sbanda sei tu che non sei bravo a guidarlo l'autobus"."C'è un contratto di governo, io sono solito mantenere i patti che sottoscrivo con Luigi, con i Cinque Stelle, ma soprattutto con gli italiani. E quindi, se il buon Dio permette, mi dà salute e mi dà energie, io vado avanti per cinque anni dritto e spedito come un treno" afferma, rispondendo su chi sia il suo alleato ideale tra Di Maio e Berlusconi."Lo spread oltre i 300 punti? E se arriva a 500, a 600, a 700 ? Mi auguro di no- commenta- perché ci vanno di mezzo i nostri risparmi, i miei risparmi, i suoi risparmi. Ripeto, se devono giudicare la nostra idea di Italia e di economia lo spread scende perché se io devo fare un prestito a qualcuno e questo qualcuno ha un'idea di come far crescere il valore della sua azienda glieli do i soldi. Se voglio vendere perché questo governo non mi piace perché può essere un pericolo per coloro che comandano in Europa, allora è un pregiudizio, il governo è pronto, noi non torniamo indietro, gli italiani sono pronti a darci una mano. Nessuno pensi che faremo la fine della Grecia, assolutamente no" conclude .