Idee di futuro Cernobbio, Di Maio: Italia smart nation. Salvini: "Un Paese con meno tasse" Il rappresentante del M5S, vice presidente della Camera, e il leader della Lega Nord si confrontano davanti agli imprenditori

"Io porto oggi a questo tavolo la nostra idea di Paese,: un'idea di governo fondata sulla innovazione tecnologica". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, interpellato a Cernobbio. "Noi vogliamo una Italia smart nation, che investa nelle nuove tecnologie sia nel pubblico sia nel privato. Quindi che cominci a creare lavoro e valore in questo settore" ha aggiunto."Vogliamo governare questo Paese. In questi anni è stato detto molto sul M5S, ma alcune posizioni sono state anche strumentalizzate ed esasperate. Non vogliamo un'Italia populista, estremista o anti europeista, il nostro obiettivo è creare e non distruggere", ha proseguito Di Maio. "Vogliamo un Paese in cui creare un'impresa deve essere semplice come creare un sito internet, un Paese che deve avere una visione di medio e lungo termine e per farlo deve servirsi delle sue migliori energie e intelligenze". Ed ha aggiunto: "E' arrivato il momento dir regolamentare il rapporto tra i portatori di interesse e la politica, ispirando questo rapporto alla trasparenza e alla partecipazione. E' stato detto in questi anni che siamo contro le imprese e il giusto profitto. Nulla di più sbagliato. Vogliamo tutelare in questo Paese chi crea valore e per farlo dobbiamo prima di tutto fare la guerra agli sprechi della spesa pubblica e ai privilegi"."Gentiloni si accontenta, io no. L'Italia merita di correre, con meno vincoli e meno tasse. Oggi propongo il nostro programma di governo, l'anno prossimo sar qui come Lega di governo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato prima di entrare al forum Ambrosetti. Poi, a chi gli chiedeva di commentare la convinzione espressa da Luigi Di Maio che il Movimento 5 Stelle sia "l'ultima speranza" per l'Italia, ha risposto: "Chiedetelo ai romani, chiedetelo a un romano qualunque..."."Renzi - ha proseguito Salvini - ha finito la sua parabola. Nel centrodestra stiamo per definire alcuni punti da presentare agli italiani. Ho sempre la speranza che il parlamento approvi una legge elettorale seria e maggioritaria. Purtroppo sia a destra che a sinistra ci sono tifosi del proporzionale, del caos e del tirare a campare". "Lo Ius Soli - ha aggiunto - è una follia. Oggi ho dimostrato numeri alla mano che l'Italia è il Paese europeo che concede più cittadinanze. Non dobbiamo diventare la sala parto dell'Europa". Sulle alleanze, infine: "L'alleanza che vedo è quella di centrodestra, quella di Genova, di Verona di Monza, Piacenza e Sesto San Giovanni senza recuperare coloro che hanno tradito una volta. "Conto di vedervi l'anno prossimo - ha concluso - non per raccontarvi quello che mi piacerebbe fare ma i primi tre o quattro mesi di risultati di chi al governo".