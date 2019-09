Il raduno Salvini a Pontida: "Di Maio disperato; centrodestra con me; referendum se smontano dl Sicurezza" Il leader della Lega a Pontida per il tradizionale raduno del Carroccio. Salvini è salito sul palco per salutare i militanti, che lo hanno accolto urlando "Matteo,Matteo".

è evidentemente disperato e supplica il Pd per evitare che M5S possa sparire anche in quella regione. Fortunatamente i cittadini umbri potranno votare, a differenza degli altri Italiani, e quindi chi ha preferito la poltrona alla dignità ha le ore contate. Pd e M5S non possono scappare dai cittadini per sempre. Dopo 50 anni di sinistra, in Umbria c'è voglia di cambiare: non c'è trucco di palazzo che possa evitarlo". Lo dichiara in una nota Matteo Salvini.è conciata così grazie al duo Raggi e Zingaretti", così Salvini, incontrando i cronisti, a fianco del palco del pratone di Pontida."Possono essere sbagliati i toni, bisogna sempre portare rispetto. Sicuramente sono state fatte scelte che non corrispondono alla volontà popolare. Io però non uso l'insulto e propongo agli italiani un cambiamento". Lo afferma il leader della Lega commentando le parole diieri sul Capo dello Stato.Gli alleati del centrodestra "sono d'accordo con un referendum sulla. Ne avevo parlato con entrambi". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini che aggiunge: "Io voglio che ogni italiano sappia per chi vota, senza che ci siano partitini che tengono in ostaggio il Paese"."Vengo qui da 26 anni e una giornata così non l'ho mai vista, colonne enormi di auto, di pullman. Qualcuno immaginava una giornata triste, invece sarà unamai vista. Vogliamo un governo del popolo contro un governo del palazzo"."Il problema è che l'Italia torna ad essere un campo profughi. Lo vedremo nelle prossime settimane. Le ong hanno festeggiato. Se smonteranno il decreto sicurezza sarà un'altra occasione di referendum, perché sia il popolo ad opporsi alle scelte del palazzo. Sull'immigrazione la vede grigia nei prossimi mesi, la vedo male". Così Matteo Salvini."Massone, straccione,vai a casa, figlio di cento padri, spargi sempre merda su dinoi, oggi sei tu che hai la merda, provocatore". Così decine di leghisti hanno contestato duramente il giornalista di Repubblica Gad Lerner, appena arrivato al pratone di Pontida. I contestatori lo hanno seguito minacciosamente sino all'area stampa, allestita a fianco del palco.